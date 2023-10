Reprodução/Instagram - 12.10.2023 Alok se reencontrou com pai, Juarez Petrillo, após fuga de ataque em Israel





Alok se reencontrou com o pai após Juarez Petrillo fugir dos ataques que presenciou em Israel . Conhecido como DJ Swarup, o pai do artista estava no Universo Paralello, festival de música eletrônica atingido pelos ataques do Hamas no último sábado (7).





"Que alívio poder te abraçar, pai", afirmou Alok no Instagram, na noite desta quarta-feira (11). O DJ informou na publicação que eles estão em São Paulo e compartilhou registros do abraço durante o reencontro.













A rave acontecia próxima à fronteira da Faixa de Gaza e a região foi um dos principais alvos dos ataques do Hamas. Segundo Alok, o pai conseguiu escapar dos bombardeios e permanecer em segurança até retornar ao Brasil .

Mais de 260 pessoas morreram após o ocorrido, de acordo com autoridades israelenses. Juarez gravou um vídeo do momento que presenciou os ataques no festival.

O DJ Juarez Petrillo, pai de Alok, filmou rave sendo interrompida após ataque do Hamas em Israel: "Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir”.



➡ Assista ao #EspecialdeDomingo com @erickbang1 e @betepacheco_ : https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/n143ChGaqD — GloboNews (@GloboNews) October 9, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: