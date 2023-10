Reprodução/Instagram Gabriela Duarte conta o que viveu em Israel: 'Saindo mais fortes'

Gabriela Duarte entrou ao vivo na Globonews e destalhou o que viveu nos dois dias que esteve em Israel após a guerra contra o grupo Hamas. Agora, a atriz está em Praga, na República Checa, com a família.

A artista explicou que a viagem estava marcada há anos e que eles conseguiram turistar por um dia. "Estava tudo tranquilo, parecia ser uma viagem tranquila, calma, com os meus filhos, para apresentar um sonho, assim, meu e do meu ex-marido. Apresentar esse país com quem eles têm conexão, por serem filhos de judeus", disse.

Às seis da manhã, a família foi acordada com o barulho das bombas e sirenes. "Na hora não conseguimos entender. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Sabíamos que precisamos nos proteger. Nesse dia, foram muitas sirenes, muitas assim, uma atrás da outra, e a gente subindo e descendo do bunker, várias vezes ao dia", contou.

Com a ajuda de um guia contratado, ela e o ex-marido Jairo Goldflus iniciaram a busca por voos para sair do país. "A única companhia que conseguiu manter a sua grade normal de vôos era a El Al, que é uma companhia israelense. Nós ficamos uma fila imensa porque estamos em quatro. O voo era para ter saído a meia-noite, nós decolamos às 2 da manhã. Graças a Deus".

Segundo Gabriela Duarte, o ataque foi surpresa para os israelenses. "Não tinha nada no ar. Acordei com o barulho de uma bomba mesmo, relativamente perto do hotel, e já começou a soar sirene. Então, é uma coisa que nem os meus pesadelos mais loucos eu nunca imaginei, com certeza. Ninguém. Ninguém", afirmou ela.

Gabriela Duarte revela reação dos filhos com ataques em Israel

Na videochamada, a atriz contou que os filhos, de 11 e 17 anos, estão traumatizados.

"Foi bem difícil pra eles. Essa viagem tinha todo um caráter afetivo, um caráter de conexão com a religião, com a cultura deles, raízes deles e de repente a viagem se tornou... Tivemos todos que entrar em modo sobrevivência mesmo. A Manuela, com 17 anos, já consegue ter um pouco mais de ferramentas pra digerir isso tudo. O Fred ficou muito, muito, muito assustado assim. Ele chorava, ele ficou com muito medo daquela situação, sem saber o que pode acontecer com ele, com a família dele então temos conversado bastante sobre isso", disse.

A artista refletiu o fato da família ter passado por tudo isso junta. "Fico imaginando se eu tivesse ficado no Brasil e ele [o ex-marido] tivesse feito essa viagem sozinho com as crianças. Estaria completamente enlouquecida. Esse sentimento de estarmos todos juntos também foi muito importante, passamos por isso juntos. Estamos saindo mais fortes disso, com certeza", finalizou.

"A gente conseguiu ver explosões perto do hotel", diz Gabriela Duarte, que desembarcou em Tel Aviv na véspera do ataque do Hamas. A atriz e a família se abrigaram em um bunker e conseguiram deixar Israel no 3º dia de viagem.



