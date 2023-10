Reprodução/ Instagram Alok diz que pai está seguro após presenciar bombardeio em Israel

O DJ Alok usou as redes sociais para informar que o pai dele, DJ Juarez Petrillo, está em segurança após presenciar o bombardeio do Hamas no festival de música eletrônica "Universo Paralello", em Israel. DJ Juarez Petrillo, que ia tocar no evento, foi levado para um bunker e aguarda instruções para retornar ao Brasil



O festival acontecia desde sexta-feira (6), no deserto do sul de Israel, local que fica a cerca de 300 metros da Faixa de Gaza, mas foi interrompido, na manhã de sábado (7), pelo ataque do grupo Hamas. Mais de 260 pessoas morreram após o ocorrido, de acordo com autoridades israelenses.

Petrillo, pai de Alok, era uma das atrações do evento, mas não chegou a se apresentar. Nos bastidores da rave, o artista filmou o momento que o bombardeio começou. No vídeo postado, nos stories do DJ, é possível ver fumaça no céu e pessoas se movimentando no local. "Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir…", disse ele, na ocasião.



O DJ Juarez Petrillo, pai de Alok, filmou rave sendo interrompida após ataque do Hamas em Israel: "Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir”.



➡ Assista ao #EspecialdeDomingo com @erickbang1 e @betepacheco_ : https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/n143ChGaqD — GloboNews (@GloboNews) October 9, 2023





Após o ataque, DJ Alok se manifestou nas redes sociais para informar sobre o estado do pai, DJ Petrillo. "Em relação ao meu pai, ele está seguro em um bunker aguardando instruções para retornar ao Brasil. As minhas orações vão para as pessoas da região que são vítimas desta guerra cruel, bem como para as famílias que sofrem neste momento. Que tristeza!", escreveu ele.



O DJ ainda explicou que não foi o pai que organizou o festival: "Estou consternado e ainda chocado com o ataque covarde a milhares de pessoas inocentes através do uso de mais de 2.500 mísseis na invasão de vários pontos do sul de Israel. Como muitos de vocês sabem, meu pai esteve em um desses locais invadidos, e quanto ao seu envolvimento no evento, ele não é o organizador. Meu pai foi CONTRATADO para se apresentar em um evento que licenciou os direitos de uso do nome do festival, como já aconteceu em vários outros países".

"A produtora israelense licenciou o uso da marca e organizou o evento de forma independente, tendo meu pai como uma das atrações. Historicamente, eventos acontecem na região e, no dia anterior, houve outro festival no MESMO LOCAL chamado Rising Spirit", completou.



O festival "Universo Paralello" foi criado no Brasil, nos anos 2000, por Juarez Petrillo. A festa, que começou em Goiás, mas foi transferida para a Bahia, geralmente acontece na virada do ano na praia de Pratigi, de Ituberá.

A marca do evento costuma ser licenciada para outros países. Com isso, "Universo Paralello" já aconteceu em diversos lugares do mundo. A organização do festival também se manifestou sobre os ataques nas redes sociais. "Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas. Como muitos de vocês sabem, o evento 'Tribe of Nova edição Universo Paralello' estava sendo realizado na região Sul, próximo a Faixa de Gaza no último dia 6, um dos lugares atacados", diz o comunicado.

"Israel é reconhecida mundialmente por grandes eventos de música eletrônica e o local é conhecido por realizar diversos deles, tondo no dia anterior acontecido um festival com o mesmo perfil no mesmo local", completou a nota.



