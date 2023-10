Reprodução/Instagram Carol Celico conta que filhos recebem mesada e têm cartão

Carol Celico contou aos seguidores como é a situação financeira dos filhos Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11, frutos do antigo relacionamento com o ex-jogador Kaká.

"Recebem mesada em uma conta com cartão deles. Lá, eles recebem a mesada e usam para pagar o que querem comprar", contou ela.

Segundo ela, os herdeiros estão aprendendo sobre responsabilidade financeira. "Eles têm que se organizar. Incentivamos a terem uma planilha para irem colocando os gastos e se organizando melhor. Conversamos muito sobre finanças", entregou.

