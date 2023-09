Reprodução/Instagram Solteira, Mel Maia aproveita praia e manda indireta para ex em camiseta

Mel Maia aproveitou a manhã de sol em Portugal para renovar o bronzeado na praia. A atriz compartilhou fotos nas redes sociais e um detalhe chamou a atenção.

De biquíni e cropped, a artista mandou uma indireta através do look.





"Meu ex é o meu maior fã", diz o top usado por ela. Vale lembrar que Mel está solteira desde o fim do relacionamento com MC Daniel.

Inclusive, a camiseta já foi utilizada por várias outras famosas como Luísa Sonza e Karoline Lima, onde a camiseta contém a frase "My ex is my biggest fan" em inglês.

