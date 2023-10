Reprodução Instagram - 05.10.2023 Fernanda Lima e a filha Maria Manoela

Os fãs de Fernanda Lima , jornalista, apresentadora e modelo, ficaram encantados com o registro postado por ela ao lado da filha, Maria Manoela, nesta quinta-feira (5), através do Instagram.



“Colheita de hoje: sálvia, coentro, menta e salsinha”, escreveu a esposa de Rodrigo Hilbert na legenda da publicação que fez acompanhada da filha caçula, a qual os internautas apontaram ter diversas semelhanças com a apresentadora.



Nos comentários da publicação, os fãs do casal de artistas tietaram o momento entre mãe e filha, além de destacarem a similaridade entre a aparência delas. “Maria é a miniatura da mãe”, opinou uma usuária do Instagram. “Fer, como ela é parecida com você! Meu Deus”, concordou outro usuário da mesma rede social. “Maria é muito mini você”, escreveu ainda uma terceira.



Além de Maria Manoela, que tem 3 anos de idade, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert têm outros dois filhos frutos do casamento. Os gêmeos João e Francisco, ambos com 15 anos, foram os primeiros herdeiros do casal.

