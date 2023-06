Reprodução / Instagram / rodrigohilbert Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima

Direto do baú! Rodrigo Hilbert compartilhou, na terça-feira (13), várias fotos do começo do relacionamento com Fernanda Lima em comemoração ao aniversário de 20 anos do casal.

As fotos mostram o casal em um sofá, com a legenda “20 anos e só começando”. No canto inferior direito das fotos é possível ver a data, 27 de janeiro de 2004.

Reprodução / Instagram / @rodrigohilbert Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Os seguidores se derreteram nos comentários: “Que amor essas fotos!”, disse um. “O casal mais lindo que tem!”, declarou outro.

Atualmente o par tem três crianças, os gêmeos Francisco e João, e também uma menina, Maria.