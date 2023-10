Reprodução Instagram - 3.10.2023 Ana Paula Renault e Juliette Freire

Demonstrou apoio! Após a apresentadora e ex-BBB Ana Paula Renault expor que estava namorando um homem casado sem saber, Juliette Freire , cantora, advogada e campeã do “Big Brother Brasil: 2021”, usou o X, antigo Twitter, para comentar sobre traições .



Juliette destacou que a postura corajosa das mulheres que expõem as traições que sofreram poderia fazer com que os parceiros pensassem antes de trair as companheiras.



“Olha, eu admiro muito a mulher que tem coragem de expor uma traição. Se todas fizessem isso, (talvez) eles pensariam duas vezes antes de mentir, enganar e depois nos chamar de loucas”, escreveu Juliette .



O pronunciamento da campeã do “BBB: 21” vem após a revelação de Ana Paula Renault, que contou, ontem (2), aos fãs que o namorado dela era casado e tinha outra família . “Descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo”, disse.

