Conhecida pelos conteúdos voltados para mães de primeira viagem, a atriz e influenciadora Viih Tube homenageou a mãe, Viviane Tube, nesta sexta-feira (28). Através de um vídeo publicado no Instagram, ela compartilhou com os seguidores que passou a ver a mãe de uma forma diferente depois do nascimento de Lua.



“Minha mãe me dava banho quando eu era criança. Com 22 anos, precisou me dar banho de novo no pós-parto. Me ajudou no puerpério e na amamentação. Cuidou de mim e da minha filha sempre com muito amor”, iniciou ela na legenda do vídeo.



De acordo com Viih, após a gestação , ela enxerga a mãe com mais “Força” e “Gratidão”, já que agora também vive os sentimentos da maternidade. Ela ainda ressaltou que “Ali eu entendi o significado de que ser mãe é mesmo para sempre”.



Viih Tube é mãe de Lua, que tem 3 meses de vida. A filha é fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer . Os dois se conheceram após o “Big Brother Brasil: 2022” e se casaram em março deste ano. A primogênita do casal nasceu no mês de abril

