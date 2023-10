Reprodução Redes Sociais Gustavo Mioto e Ana Castela

O show que promoveria o encontro de Ana Castela e Gustavo Mioto , ex-casal que terminou a relação recentemente, foi cancelado. O comunicado foi realizado pela “Fábrica de Eventos”, produtora que organiza o show, na última segunda-feira (2).



“Vem por meio deste comunicar que o show ‘Solteiro Não Trai’, com Ana Castela e Gustavo Mioto, a ser realizado em 21 de outubro do corrente ano, será cancelado”, inicia o texto que anuncia o cancelamento.



De acordo com a “Fábrica de Eventos”, as razões que causaram a anulação da apresentação que contaria com a presença do ex-casal foram “motivos logísticos que inviabilizaram o deslocamento dos artistas”.



“Informamos também que os ingressos adquiridos serão totalmente devolvidos, a partir de amanhã (3), em nossas centrais de vendas”, acrescenta a empresa que administra o evento.



Juntos oficialmente desde junho deste ano, Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim do namoro em 25 de setembro. Além do comunicado do término, ambos descartaram motivos relacionados à traição ou ciúme .





