Reprodução / Instagram Viih Tube compartilha mudança de visual com seguidores

Viih Tube fez uma transformação no visual e compartilhou o resultado com os seguidores no Instagram, nesta quinta-feira (21). Após ter passado os últimos meses se dedicando à filha Lua, fruto do relacionamento com Eliezer, ela disse ter decidido ir atrás de se reconhecer mulher novamente.

"Certeza que eu tô a beira de enlouquecer! Tem mães que demoram até 2 anos pra se sentirem elas mesmas de novo, então não sei quanto tempo vou demorar pra me reencontrar 100%, mas essa transformação já foi um grande passo pra mim! Mas ainda tenho um propósito com vocês... Aguardem!", escreveu.

Com a música “Principalmente Me Sinto Arrasada”, de Luísa Sonza, a influenciadora aparece no vídeo passando pela transformação, aplicando uma extensão de fios no cabelo, aumentando o comprimento e mudando a cor.

Ontem (20), Viih Tube já tinha compartilhado uma reflexão nas redes sociais. No vídeo, ela se reencontra com elementos do passado, que marcaram a vida e a carreira. "Mas agradeço tudo que vivi e vi com você, me fez ser quem sou hoje! Cada fase e agora nova vida, novo corpo, novo momento, não me reconheço mais no espelho, é hora de mudar!", legendou.

Confira os vídeos