Reprodução Instagram Juliette e Kaique Cerveny

Convidada do “Mais Você” desta quinta-feira (14), Juliette Freire, ex-BBB, advogada e cantora, detalha como está o affair que vive com Kaique Cerveny, campeão de crossfit. Após várias especulações, ela declara que não se preocupa mais em esconder a relação.



“O problema de você ficar famoso é que você começa uma paquera e todo mundo assume por você. Sabe o que eu fiz? Quando fico com uma pessoa, parei de esconder, não estou fazendo nada de errado”, admite ela, que alcançou o topo do spotify com a canção “Tengo” recentemente.



Juliette, que, antes de se dedicar a carreira como cantora e participar do “Big Brother Brasil”, já estudou Direito, ainda brinca com os jargões da área profissional e avalia que a atual relação amorosa com Kaique Cerveny “está no estágio probatório”.



“No Direito, você leva um tempo para ser efetivado no cargo. Acho necessário, senão você não conhece a pessoa direito”, compara ela ao responder os questionamentos feitos pela apresentadora da atração matinal “Mais Você”, Ana Maria Braga.

