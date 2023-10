Reprodução Ana Paula Renault expõe traição e desabafa: 'Meu namorado tem esposa'

A jornalista Ana Paula Renault surpreendeu nesta segunda-feira (2) ao expor o término do relacionamento dela em meio a confusão de infidelidade. Em vídeo publicado no Instagram, ela afirma ter descoberto que o atual namorado era casado e tinha outra família.

"Descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Meu namorado é casado e eu descobri isso há poucos dias. Resolvi vir expor essa minha situação para vocês depois de muito conversar com amigas minhas e, coincidentemente, presenciar uma amiga minha sofrendo por causa de uma traição, então eu pude ver o quanto que isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobre que o marido tem uma amante", iniciou.

A ex-BBB preferiu não revelar a identidade do namorado, mas afirmou que é um homem de 42 anos de Porto Alegre, que está em São Paulo a trabalho. No desabafo, Ana se defende e diz que não sabia da outra família do rapaz.

"Eu também fui enganada. Não sou casada com ele, porém estávamos namorando intensamente. Eu achava que ele era livre e desimpedido e que ele estava só comigo, só que não era o caso", apontou.

A jornalista ainda revelou que não tem o hábito de abrir a vida íntima para os seguidores das redes sociais e refletiu que isso pode ter deixado o namorado confortável com a infidelidade.

"Desde quando nos conhecemos, vivemos momentos bem intensos e, até então, bem legais e bem apaixonados. Ele conheceu todos os meus amigos em São Paulo. Ele foi na casa de um amigo meu comigo como meu namorado. Ele foi The Town comigo, só que a sorte dele é que sou avessa as redes sociais. Gosto de utilizá-la para algo maior. Ele talvez se sentia confortável [com isso e pensava]: ‘Ela não vai fazer stories, ela não vai tirar uma foto, ela não vai querer publicar'".

O homem de 42 anos teria alegado que o casamento já tinha acabado e que estava separado há dois anos e o motivo do divórcio teria sido o trabalho em outro estado.

"Ele estava vivendo uma farsa. Ele vive uma farsa com a família dele em Porto Alegre. Ele estava lá agora para o aniversário de seis anos do filho dele, inclusive comprei um presente para o filho dele, para vocês terem ideia do quanto fui enganada", enfatizou.

A ex-BBB afirma que, apesar de pouco tempo, eles estavam morando praticamente juntos e era comum o homem falar da saudade que sentia dos filhos.

"[Ficou] alimentando essa farsa e alimentando em mim algo que não existia, porque eu estava vivendo a mentira, assim como a família dele também está vivendo a mentira. O problema e a questão é: por que esses homens se sentem tão confortáveis em fazer algo assim com nós mulheres?", completou.

