Arthur Aguiar e Maíra Cardi

O casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar foi polêmico por diversos motivos. As 16 traições que o ex-BBB cometeu na relação chamaram a atenção do Brasil. A influencer acabou perdoando ele, mas, após o "BBB 22", terminou com o ator. Depois do término, Arthur contou que era proibido de comer alimentos calóricos e com açúcar pela ex-esposa.