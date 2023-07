Reprodução/ Instagram Cleo Pires rebate internauta que a comparou com Deborah Secco

Cleo Pires usou o Instagram para responder um comentários que recebeu nas redes sociais. Um internauta a comparou com Deborah Secco, a chamando de "forçada".



"Essa forçada dessa Deborah Secco é a nova Cleo Pires, que por onde passa a única coisa que sabe fazer é ui, ui, sexo", disse o seguidor. A atriz respondeu a crítica e afirmou estar "cansada disso".

"Tá. Eu vou aproveitar esse comentariozinho aqui que é muito chato ver esse tipo de coisa. A Deborah Secco é a nova Cleo. Não! A Deborah Secco é a Deborah Secco. A Cleo é a Cleo. Entendeu? O que acontece é que quando uma mulher resolve falar abertamente sobre sexo, ela é sempre estigmatizada de alguma forma", começou.

Ela continuou: "Mas aí eu pergunto para vocês: quantos homens a gente vê por aí falando sobre sexo em entrevista, filme, música, em todos os lugares, de todas as formas possíveis, mas isso é totalmente naturalizado por conta do machismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade. Eu gostei desse comentário só para falar sobre isso, porque eu acho que esse é um ponto importante que talvez eu nunca tenha falado tão abertamente sobre aqui".



Cleo, então, falou do machismo estrutural na sociedade: "Quando um homem diz que já se relacionou com várias mulheres, em vários lugares, de várias formas diferentes, ele geralmente é visto como um cara bom, que está cumprindo o papel dele, que faz sucesso entre as mulheres, que ele é disputado porque várias querem ele. E a mulher que faz sucesso entre os homens é o quê? Uma mulher vulgar, uma mulher perigosa. E é isso que acontece quando uma mulher como eu ou como a Deborah resolve falar sobre as nossas experiências de vida. A gente acaba sendo estigmatizada pela sociedade, que não julga as mulheres e os homens da mesma forma".



"Outro exemplo bem recente que a gente tem é a Copa do Mundo de futebol feminino. Vocês acham que é a mesma coisa?", concluiu.



