Reprodução Instagram - 3.10.2023 Dani Silva e Daniel Manzoni se separam

Chegou ao fim o casamento de Dani Silva e Daniel Manzoni! Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (3), os ex-participantes da terceira temporada de “Casamento às Cegas” , da Netflix, revelaram aos fãs a separação.



Daniel Manzoni , através dos stories do Instagram, escreveu: “Não foi uma decisão fácil, afinal o que passamos juntos ficará marcado em minha vida, pois sempre estivemos dispostos a fazer o nosso melhor, mas, a partir de agora, seguiremos caminhos separados e nos respeitando”.



Dani Silva desabafou sobre o término. “Entrei nesse reality com o propósito de encontrar alguém com o mesmo propósito e encontrei, vivi uma história linda, a qual nunca imaginei viver. Me entreguei e vivi intensamente cada momento”, declara.



Ela também pontua que conseguiu realizar o “sonho” dela, que era poder proporcionar que o pai a visse vestida de noiva antes de falecer. “Por um lado, sinto um certo conforto dele não estar aqui para não ter que presenciar promessas que não foram cumpridas”, acrescenta.



“Não me culpo, nem me arrependo de nada do que fiz, meu silêncio me trouxe algumas lições e respostas. Acatar essa decisão que antes não era minha em nenhuma instância, está doendo, mas vai passar, porque, no fim, tudo passa, menos o arrependimento de não ter tentado”, pontua.



Confira o pronunciamento de Dani Silva na íntegra:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:

$