Reprodução Instagram - 25.07.2023 Alface, Shayan e Daniel

Em meio às polêmicas iniciadas ontem (24), o ex-BBB Ricardo Alface, e os ex-participantes do reality “Casamento às Cegas”, Shayan Haghbin e Daniel Manzoni, comentaram o caso através das redes sociais. Os pronunciamentos vieram depois que Tiago Kfouri veio a público, na última segunda-feira (24), criticar os influenciadores por terem violado o carro dele.



Ricardo Camargo, de 31 anos, conhecido popularmente como “Alface”, usou os stories do Instagram para responder às reclamações do proprietário do carro. Alface explicou que entrou em contato com Kfouri para se desculpar, mas que sequer foi respondido. Ele ainda reiterou que não fez nada que violasse o veículo.



“Em nenhum momento eu encostei ou toquei. Infelizmente, eu estava nesse vídeo, mas não fiz nenhuma dessas atitudes. Quando ele fala: ‘Esse tipo de gente’ e ‘Esse tipo de perfil’, isso é desrespeito e eu me senti muito desrespeitado também”, argumentou o ex-BBB, que ainda afirmou que se prontifica a reparar qualquer dano físico ou moral do carro.



Em um print publicado por Ricardo nos stories, é possível ver um trecho da mensagem enviada ao proprietário, no qual ele revela que uma aprovação da recepção para que o conteúdo pudesse ser gravado foi concedida. Shayan também comentou o caso e enfatizou que não aceita “Responder por atitude dos outros”.



Assim como Alface, Shayan declarou que não tocou no carro em nenhum momento, seja no vídeo ou na foto. O ex-participante de “Casamento às Cegas” se desculpou, mas reiterou que apenas tirou fotos e que não violou o carro. Além disso, criticou a postura de Tiago em colocar a família dele [Shayan] nessa “briga generalizada”.



“Eu, Shayan, não admito que ninguém nesse mundo coloque minha família em uma briga generalizada. Cara, eu não encostei no seu carro, você entendeu, concordou comigo e vem no dia seguinte e generaliza uma briga e coloca minha família no meio? Quem me conhece, sabe, eu não admito”, enfatizou ele.



Outro participante que também se pronunciou foi Daniel Manzoni, que também participou do reality “Casamento às Cegas”, da Netflix. “Juntou muito homem, já sabe, não é? Alguma coisa errada vem. Realmente erramos. Fiquei bem chateado com meu erro”, começou.



Da mesma forma que Shayan, Manzoni disse que se desculpou com o proprietário Tiago Kfouri e que ele aceitou as desculpas, mas que, de repente, fez um vídeo e “foi a público e xingou todo mundo”.



Daniel ainda reprovou a insinuação que, segundo ele, Tiago fez ao acusar os influenciadores de terem roubado a tampa de óleo do veículo. “A gente não levou tampa nenhuma. A tampa está dentro do carro, só olhar direito”, finalizou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: