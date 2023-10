Reprodução Advogado de Diego Alemão atualiza o estado do ex-BBB

Após ser preso por porte de arma ilegal, Diego Alemão está internado em uma clínica de reabilitação e teve seu estado de saúde atualizado neste domingo (1) pelo advogado, Jeffrey Chiquini, ao Domingo Espetacular, da Record TV.

De acordo com o advogado, o ex-BBB foi internado para tratar a depressão e o vício em drogas. E ele esclareceu que o quadro de Alemão é grave.

Apesar disso, ele fez questão de afirmar que o empresário nunca colocaria a vida de alguém em risco. "Diego não é agressivo, ele, em hipótese alguma, colocaria a vida de alguém em perigo, ele encontra-se internado em clínica de reabilitação, o quadro dele é grave”, falou.

Entenda o caso de Diego Alemão

Campeão da sétima edição do "Big Borther Brasil" , Diego Alemão foi preso no último dia 26 de setembro por porte ilegal de arma, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Abordado por policiais, ele inicialmente negou que a arma e as munições eram suas, mas depois admitiu ser o dono dos objetos apreendidos. Alemão foi levado para a delegacia policial onde ficou detido. Ele foi liberado após o pagamento de uma fiança de R$ 4 mil.