Reprodução / Instagram Preta Gil desabafou sobre o uso da bolsa de ileostomia

Preta Gil desabafou ontem (1) no Instagram, ao compartilhar fotos usando a bolsa de ileostomia. A cantora vem usando a bolsa desde quando passou pela cirurgia de retirada do tumor no intestino em agosto. O utensílio fica preso ao corpo e ajuda na eliminação das fezes.

"Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha! Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata", escreveu.

Nos comentários, diversos famosos apoiaram a artista. "Você é necessária, meu amor! Te amo! Sua vida é uma missão!", disse Thiaguinho. “Te amooo”, declarou Fernanda Paes Leme. Fábio Jr. também comentou, deixando três emojis de coração.

A ileostomia é uma abertura criada cirurgicamente para desviar o fluxo do intestino delgado. A bolsa que fica acoplada a essa abertura é usada para coletar as fezes, que passam a percorrer um novo caminho. Depois de cirurgias como a da Preta Gil, os movimentos intestinais passam a serem involuntários, tornando o uso da bolsa necessário.