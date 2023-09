Reprodução Ex-BBB Diego Alemão é preso por porte ilegal de arma de fogo no Rio

O ex-BBB Diego Gasques, conhecido como Alemão, foi internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação no Rio de Janeiro nesta terça-feira (26). Na madrugada, o ex-participante foi detido após ser flagrado alterado portando uma arma de fogo.

"Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos", confirmou o advogado do ex-BBB ao Portal Leo Dias.

Alemão foi detido por porte ilegal de uma arma calibre 32 e só foi solto mediante a pagamento de fiança, no valor de R$ 4 mil. O ex-participante do reality da Globo ainda causou tumulto na saída da 12ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro.

Ao sair da DP, ele caminhou até os jornalistas e respondeu irônico o motivo de estar com a arma. "Venha para o Rio de Janeiro, 'Cidade Maravilhosa', sem risco nenhum", comentou.

Diego também citou o caso de Kayky Brito, ator que está internado desde o início de setembro devido a um atropelamento. "Por que vocês estão (como) um bando de urubu na minha frente e não na porta do (Bruno) de Luca, que deixou a p**** do meu melhor amigo com a cabeça no chão?", disse revoltado.