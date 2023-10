Reprodução / Instagram Maria Costa, mãe do cantor Eduardo Costa

A mãe do cantor Eduardo Costa (44), Maria Costa (64), não teve papas na língua e usou as redes sociais neste sábado (30) para alfinetar a própria família. Segundo ela, alguns familiares não a ajudaram no momento em que mais precisou.

Ela republicou uma imagem na qual aparece ao lado dos três filhos, Eduardo, Weliton e Sara Costa, além do neto Vitor, filho de Sara. Na legenda, Maria escreveu: "Esta é a minha família, conquistada a duras penas. Nenhum parente ajudou, deixou passar fome, mas hoje muitos querem se achegar e até lembrar que é parente".

