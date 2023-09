Reprodução / Instagram Mãe de Eduardo Costa divide opiniões após harmonização facial

A mãe do cantor Eduardo Costa, Maria Costa, dividiu opiniões no Instagram após revelar o resultado de uma harmonização facial. Ela, que costuma postar diversos vídeos no Instagram, recebeu vários comentários em um vídeo onde estava com uma maquiagem carregada.

Em julho, Maria contou que passou por uma harmonização facial e um preenchimento labial e chegou a oferecer serviços como influenciadora digital. "Se precisar divulgar alguma loja, qualquer coisa, convide Maria Costa, que ela vai estar aí fazendo um trabalho pra você. Na loja, na venda de um imóvel, de um carro, o que for, estarei eu lá", disse ela.

"Exagerada essa maquiagem, a boca não está proporcional ao seu rosto. Sua filha não te orienta, amiga?", perguntou uma seguidora. "Eu não sei descrever... ao mesmo tempo que olho pra boca, as sobrancelhas dela também me confundem. Tudo muito exagerado", criticou outra.

Essas não foram as únicas críticas. "O que essa mulher fez com o rosto dela, meu Deussss", disse uma. "Meu Jesus, que boca é essa. Alguém cuida dessa mulher, gente", comentou outra. "Que que aconteceu com a senhora dona Mary , crendeuspaiiii!!", falou mais uma.

Apesar dos comentários negativos, algumas pessoas elogiaram as escolhas. "O importante é ela se sentir bem do jeito que está", disse uma moça. "Eu acho ela tão doce, peguem leve com ela. Parece ser uma pessoa muito boa", comentou uma seguidora. "As pessoas só sabem criticar. Deixa ela, ela está feliz isso que importa", defendeu outra.