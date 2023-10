Reprodução/TV Globo Reações de Xororó no Altas Horas chama a atenção da web: 'Climão'

A presença de Xororó no Altas Horas com Sandy e Lucas Lima chamou a atenção dos telespectadores. A postura do cantor foi alvo de comentários nas redes sociais.

O artista parecia visivelmente desconfortável com a exposição da vida pessoal da filha. O ex-casal esteve na atração da Globo um dia após anunciarem a separação.





Ao vivo, o ex-casal detalhou a separação depois de tanto tempo e explicou como ficam as coisas agora. Os artistas são pais de Theo, de 9 anos.

Nas redes sociais, os internautas comentaram as reações do sertanejo.

Na vida eu sou o Xororo, não sei esconder qnd não gosto de alguma coisa. #AltasHoras pic.twitter.com/3QhWBWjdiE — tatyanemalta (@tatyanemalta) October 1, 2023









Certeza q quando a Sandy contou para o Xororó da separação ele meteu um "vamos parar de show, dorme os dois q amanhã é um novo dia" #AltasHoras pic.twitter.com/EoXmue7MDR — Olivia (@Olivissss) October 1, 2023









"Estamos resignificando esse amor e estamos indo bem"(Lucas sobre a separação)

A cara do Xororó: #AltasHoras #altashoras pic.twitter.com/1RCA6t066D — Daniel Martins (@OComunicativ0) October 1, 2023









Era só 5 minutos de imprudência e um microfone na mão que Xororó revelaria tudo! #AltasHoras pic.twitter.com/UqgJfY4xoJ — Isa Henriques (@isa_henriques) October 1, 2023









