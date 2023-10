Reprodução Vetada em 'Vai na Fé', Rafa Kalimann será vilã na próxima novela das 7

Após ser barrada em "Vai na Fé" (2023) , Rafa Kalimann ganhou uma segunda chance na Globo. A influenciadora passou nos testes para viver uma das vilãs da próxima novela das sete, "A Vovó Sumiu" . A informação é do site Notícias da TV. O folhetim, escrito por Daniel Ortiz, está em fase de pré-produção e é previsto para o primeiro semestre de 2024.

Segundo a reportagem, Rafa irá infernizar a vida de uma das protagonistas da trama, que será interpretada pela atriz Juliana Paiva. Paiva e Ortiz já trabalharam juntos em "Salve-se Quem Puder" (2020). Também estão confirmados no elenco Nathalia Dill, Arlete Salles, Grace Gianoukas e Raphael Logam.

Vice-campeã do BBB20, Rafa Kalimann fez a sua estreia como atriz no ano passado na série "Rensga Hits!", do Globoplay. Na ocasião, ela interpretou a influenciadora digital Paloma Sertanejeira. Também fez uma participação como ela mesma na novela "A Dona do Pedaço" (2019).

A Vovó Sumiu

Protagonistas, Juliana Paiva e Nathalia Dill viverão duas dos cinco netos de Frida (Arlete Salles), cujo desaparecimento dá início à trama. Arlete, inclusive, aparecerá em dose dupla na novela, já que irá interpretar irmãs gêmeas. Além de Frida, ela viverá a malvada Catarina.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!

Barrada em Vai na Fé

A Globo precisou correr contra o tempo para achar uma substituta para Rafa Kalimann em "Vai na Fé". A influenciadora e ex-BBB contracenaria com o então namorado, José Loreto , mas foi impedida por não ter o registro profissional regulamentado pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT).

Ela, então, precisaria de uma autorização especial emitida pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ). A entidade, no entanto, negou o pedido da emissora, e Rafa acabou sendo substituída por Sofia Starling. Sofia interpretou a personagem Gisela.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: