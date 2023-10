Reprodução/Twitter Homem tenta retirar vidro de janela estilhaçada após ônibus que transportava o rapper Orochi e sua equipe ser atingido por um tiro

O rapper Orochi passou por um susto na madrugada deste domingo (1º). O ônibus que transportava o cantor e sua equipe para um show em Juiz de Fora (MG) foi atingido por um tiro durante o trajeto.



As imagens foram compartilhadas pelo próprio rapper. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, é possível ver uma janela estilhaçada. Aparentemente, ninguém ficou ferido.

"RJ não é para amadores. Livramento a caminho do show de Juiz de Fora", escreveu Orochi na legenda.

Mesmo com o susto, o cantor seguiu viagem e se apresentou na cidade mineira.

