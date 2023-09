Reprodução/Instagram Sandy volta as redes sociais após anúncio da separação

Neste sábado (30), Sandy retornou as redes sociais após anunciar a separação de Lucas Lima . A cantora comemorou o aniversário de 66 anos do pai, Xororó.

No perfil do Instagram, a artista resgatou um registro e celebrou mais um ano de vida do cantor.





"Melhor pai do mundo… Um dia lindo e cheio de amor, como você merece! Te amo muito!", escreveu ela na legenda da publicação.

Juntos por 24 anos, os artistas estavam casados há 15 anos e haviam trocado declarações celebrando o aniversário da união no início do mês. Sandy e Lucas Lima são pais de Theo, de nove anos.

