Filha de Lázaro Ramos e Taís Araujo rouba a cena em vídeo sobre negritude

Lázaro Ramos surpreendeu os seguidores ao publicar um momento raríssimo com a filha, Maria Antônia, fruto do seu casamento com Taís Araujo. A cena entre pai e filha chamou a atenção da web.

No vídeo, o intérprete de Mária Fofoca no remake de 'Elas por Elas' mostra para a herdeira a importância de amar o próprio cabelo e aceitar sua negritude.





"Hoje, eu tenho a honra de mostrar esse momento com a minha filhota, Maria Antônia, para vocês. Ensinar as nossas crianças desde cedo a importância, orgulho e valor de seus cabelos é um ato de amor, de cuidado e afeto", escreveu ele na legenda.

O nome da atriz até entrou para os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, por conta do vídeo. "Ai me coração", se derreteu.

Nos comentários, a semelhança entre Maria e Taís impressionou os famosos e seguidores. "Não tô aguentando essa deusa!", disse Tata Werneck; "Linda! Muito parecida com a Taís", declarou Fátima Bernardes; "Cada dia mais parecida com a Taís", comentou uma internauta.

