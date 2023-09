Reprodução/X Luísa Sonza chora ao cantar nova versão de 'Chico' após término

Na sexta-feira (29), Luísa Sonza subiu no palco pela primeira vez após o término do namoro com Chico Moedas. Depois das dúvidas dos fãs, a cantora revelou a nova versão da música 'Chico'.





Agora, a artista retirou o nome do ex-namorado da letra e substituiu por "se acaso me quiseres".

Bom dia com Luísa Sonza cantando a “Faixa 11” no seu último show. pic.twitter.com/gWR5zRj78e — Acesso Sonzers (@acessosonzers) September 30, 2023





No discurso para os fãs de Porto Alegre, ela desabafou sobre o caso e ainda caiu no choro. "Gente, é o seguinte: eu pensei que não conseguiria cantar essa música, só que, depois de pensar muito... Se tem alguma coisa que não vão me tirar é a minha música. Tudo o que eu propus, eu sempre cumpri, e essa música é sobre o amor que existe em mim. Eu não vou deixar de cantar essa música. Eu quero muito que vocês, meus fãs, vejam essa música como a minha música, a capacidade que eu tenho de amar", disse.

Durante todo o show, fãs de Luísa gritavam e xingavam o influenciador. "Ei, Chico, vai tomar no c*! Ei, Chico, vai tomar no c*!".

“Essa música é a demonstração de amor que existe em mim”.



Luísa Sonza faz discurso sobre a música “Chico” antes de cantar.



pic.twitter.com/0vPvmOqaZG — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 30, 2023





