Reprodução/Instagram - 29.09.2023 Britney Spears se pronunciou após polêmica de vídeos com facas





Britney Spears se pronunciou sobre a polêmica que causou ao postar um vídeo dançando com facas de cozinha . A publicação gerou preocupação dos fãs, o que fez polícia ser acionada e realizar uma abordagem na casa da cantora . Após a ação das autoridades, a artista se pronunciou para tranquilizar os seguidores.





Spears assegurou que os utensílios não são verdadeiros, ressaltando que a visita da polícia na residência dela não era necessária. "Eu sei que assustei todo mundo com a última postagem, mas essas são facas falsas que minha equipe alugou na loja Hand Prop, em Los Angeles. Ninguém precisa se preocupar ou chamar a polícia", declarou.

A cantora ainda explicou que se inspirou em uma apresentação de Shakira no "VMA", em que a colombiana também compõe a coreografia com com facas. "Estou tentando imitar uma das minhas artistas favoritas, Shakira. Uma performance que me inspirou", avaliou.

"Um brinde a nós, meninas más, que não temos medo de ultrapassar limites e correr riscos", complementou na postagem no Instagram, compartilhada nesta sexta-feira (29). No post, Britney Spears ainda aparece em um novo vídeo dançando com as facas.





