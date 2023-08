Reprodução/Instagram Britney Spears

Britney Spears estaria considerando se reconciliar com a mãe, Lynne Spears, após se separar de Sam Asghari. De acordo com o US Weekly, uma fonte próxima da cantora afirmou que Britney está aberta para conversar com a familiar, mas não tem procura uma reconciliação com o pai Jamie Spears.

"Agora que ela não tem mais Sam para confiar, ela está mais aberta para a possibilidade de reparar seu relacionamento com sua mãe", disse a fonte. "Britney sabe que vai levar algum tempo e ela não tem certeza se a conexão será completamente recuperada, mas ela está aberta à possibilidade", complementou.

A fonte ainda diz que a cantora não deve se reconciliar com Jamie Spears e garante que relatos contrários são totalmente falsos. Britney se distanciou do pai em 2008, quando foi colocada em tutela, após passar por momentos delicados da vida pessoal. Após ter a vida controlada pelo pai e sofrer abusos por anos, a artista conseguiu encerrar a tutela, em 2021.

Britney ficou magoada com a mãe pois ela teria acompanhado tudo o que pai fez com a filha e nunca a defendeu. “Para mim, era como se elas [mãe e irmã] secretamente gostassem que eu fosse a malvada - como se eu estivesse confusa e elas simplesmente gostassem disso. Caso contrário, por que elas não estavam na minha porta, dizendo: 'Querida, entre no carro. Vamos.' Acho que essa é a principal coisa que me magoou. Eu não conseguia processar como minha família aguentou isso por tanto tempo. A única resposta deles foi: 'Não sabíamos'", relatou Britney em um vídeo do Youtube, em 2022.

+ Assista ao Ponto iG, programa de variedades do portal