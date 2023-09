Reprodução/Instagram Polícia vai a casa de Britney Spears após vídeo com facas

O vídeo de Britney Spears dançando com duas facas de cozinha preocupou os fãs, vizinhos e pessoas próximas da cantora após a repercussão. Segundo o TMZ, a polícia foi acionada na casa da artista.

Fontes policiais contaram que receberam ligações na última quarta-feira (27) de pessoas preocupadas com Spears, por conta do comportamento dela nas redes sociais. Assim, o Departamento de Xerife do Condado de Ventura, na Califórnia, esteve na residência para se certificar de que ele estava bem.





A publicação foi compartilhada na terça-feira (26) e mostra a cantora dançando de biquíni com as facas em casa. Nos comentários, fãs se preocuparam e ela afirmou que os objetos eram decorações de Halloween e não verdadeiras.

Em outro vídeo, internautas apontaram alguns cortes na artista, e associaram a dança com as facas de cozinha.

