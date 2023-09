reprodução / Twitter Faustão participou de uma campanha feita pelo Ministério da Saúde

Nesta quinta-feira (28), o Ministério da Saúde fez uma ação para falar sobre os ganhos no sistema de transplantes do país e sobre a importância da doação de órgãos. Faustão, que passou por uma cirurgia de transplante de coração há pouco mais de um mês atrás, virou garoto propaganda da ação.

"Sigo na minha luta para reabilitação com boas perspectivas, mas estou aqui para mais uma vez agradecer o empenho de tanta gente nessa corrente para transformar o Brasil no maior doador de órgãos do mundo", começou o apresentador.

"Agora o Ministério da Saúde vai propiciar a possibilidade de mais gente se informar e mobilizar toda população para que cada vez mais o Brasil seja um país da doação de órgãos" continuou.

"A gente precisa dessa solidariedade. É o Brasil pulsando com um coração só. Lembrando que uma pessoa pode dar vida a mais oito vidas, já que oito órgãos podem ser doados. É uma luta de todo mundo, não tem partido político. A luta é pela vida. Conto com vocês", finalizou Faustão.

A ministra Nísia Trindade compartilhou o vídeo e agradeceu o Faustão. "Obrigada pela mensagem, Faustão. Doar órgãos é doar uma segunda chance. Emocionante ouvir na cerimônia do Ministério da Saúde seu relato e o de tantas pessoas que retomaram suas vidas graças ao gesto amoroso de doadores. Como você disse, devemos nos unir, essa é uma luta pela vida", escreveu.

"Apresentamos dados promissores. Novos centros autorizados para transplante mais que dobraram em 2023 e tivemos 2 mil doadores efetivos no primeiro semestre, maior número em 10 anos", terminou o relato.

