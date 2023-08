Reprodução Instagram - 07.08.2023 Gilberto Gil e Caetano Veloso

O cantor Gilberto Gil, de 81 anos, homenageou o também músico Caetano Veloso, que completou 81 anos de idade nesta segunda-feira (7). Através de uma publicação feita no Instagram, o pai de Preta Gil parabenizou o amigo e ainda relembrou alguns momentos que eles já passaram juntos.



Gilberto Gil destacou a importância que Veloso tem para ele, como um irmão que ele não teve na família, de forma sanguínea. “Caetano é o irmão que eu não tive na minha família. Encontrar com ele na vida foi exatamente como receber um irmão”, iniciou.



Ele ainda ressaltou que a relação firmada fez com que ambos ganhassem outras famílias um do outro. “A partir da amizade com ele, a própria família dele se tornou uma segunda família para mim também. É um amigo querido, uma alma gêmea”, concluiu Gilberto Gil.



Nos comentários da públicação, os fãs da dupla de cantores repercutiram o momento. “Gênios! A Bahia, além de ser o melhor lugar do mundo, é a terra dos maiores artistas”, afirmou um internauta. “Partes da minha identidade, algo como função involuntária do coração”, escreveu outro.



Confira a publicação na íntegra:





