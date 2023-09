Reprodução/Instagram Ronaldo Fenômeno e Celina Locks se casam em Ibiza; saiba detalhes

Nesta segunda-feira (25) Ronaldo Fenômeno e Celina Locks se casaram em uma cerimônia intimista e religiosa em Ibiza, na Espanha.

O evento contou com os familiares e padrinhos dos noivos em uma igreja no centro da cidade. No perfil do Instagram, Celina revelou uma foto inédita.

"Hoje reunimos nossas famílias para uma íntima celebração religiosa e assim damos início a uma semana de muitas comemorações", escreveu ela na legenda.

A comemoração vai se estender por toda a semana com direito a uma segunda cerimônia para todos os amigos e convidados do casal.

Entre as madrinhas estão Sabrina Sato e Donata Meirelles. Além delas, outros famosos comemoraram a união do casal através dos comentários da publicação.

"Perfeitos", disse Anitta; "Que lindos", elogiou Eliana; "Que momento! Foi emocionante demais! Felicidades aos noivos. Amo vocês", declarou Schynaider Moura.

