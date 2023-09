Reprodução/Record - 26.09.2023 Em 'A Fazenda 15', Cezar Black relembrou participação no 'BBB 23'





Cezar Black relembrou a participação no "BBB 23" em uma conversa com Shayan Haghbin e Alicia X em "A Fazenda 15", na madrugada desta terça-feira (26). O enfermeiro refletiu sobre não ter errado no reality show da Globo e foi criticado na web.

No bate-papo, Cezar relembrou a mudança no confinamento após Larissa Santos voltar ao jogo pela repescagem. O ex-brother avaliou como acreditou na visão de jogo da influenciadora, já que ela tinha sido aconselhada por uma equipe no período fora do programa e acertado ao indicar pessoas para os paredões.





"Quando voltaram da repescagem, a pessoa veio cheio de informação, começou a colocar as pessoas no paredão e todo mundo saindo. Falei: 'P*rra, essa pessoa está sabendo tudo do jogo, 'brifaram' ela lá fora'. A pessoa estava brifada, sim. O assessor falou quem estava forte e fraco no jogo e ela está colocando as pessoas [no paredão]", disse.

Black ainda comentou a reta final da participação no reality, em que foi criticado pelas sisters, e como a reação do público o tranquilizou quando ele foi eliminado, já que espectadores apontaram como ele não errou no programa. "As meninas ficaram p*tas, [falaram:] 'Ah, você é um moleque, machista', porque eu estava falando e no final era verdade. Quando eu saí, o público falou: 'Cara, você não fez nada de errado, você é uma pessoa boa'", comentou.

Nas redes sociais, internautas reprovaram a reflexão de Cezar Black e reviveram uma polêmica que marcou a trajetória do enfermeiro no "BBB", quando ele fez comentários sobre os corpos de mulheres da casa. "Não fez nada de errado [risos] Só observando e falando das meninas de biquíni e toalha no quarto com o Cowboy", afirmou uma pessoa no Instagram.

"Incrível como não tem capacidade de perceber que errou", opinou outra. "É que falar do corpo das mulheres de forma pejorativa para ele não é nada errado", avaliou mais uma. "Ele falou coisa errada, sim. Não adianta mentir", propôs outra.







