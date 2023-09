Reprodução/ Globo Ex-BBB Alemão já foi condenado após acidente de carro em 2020

Nesta terça-feira (26), o ex-BBB D iego Alemão foi preso por porte ilegal de arma na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele, no entanto, já esteve nos notíciários policiais antes. Em 2020, Alemão se envolveu em um acidente de carro em Curitiba e, em 2023, foi condenado por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e ameaça.



O acidente envolveu o carro do ex-BBB e do motorista de aplicativo Fábio Reis Rosário, na Rua Alencar Guimarães, no bairro Santa Quitéria. Alemão foi pego em flagrante e quando os policiais chegaram ao local da batida, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Na época, o delegado Leonardo Carneiro afirmou que o ex-BBB deu um soco no motorista de aplicativo e desacatou a equipe.

O motorista contou que o carro dele estava estacionado, à espera de corrida do aplicativo, quando foi atingido pelo veículo de Alemão. Fábio Rosário ainda disse que Diego insistiu para que a polícia não fosse chamada e o agrediu.