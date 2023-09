Reprodução/Twitter/Globo - 26.09.2023 Diego Alemão deixou a delegacia após prisão por porte ilegal de arma





O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma e se revoltou com a imprensa ao deixar a delegacia no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (26). Questionado sobre a prisão e a arma, o campeão do "BBB 7" desconversou e alfinetou Bruno de Luca, se referindo ao atropelamento de Kayky Brito .





Alemão se referiu aos repórteres como "urubuzada" e perguntou porque o grupo não estava abordando Bruno. "Por que vocês estão [como] um bando de urubu aqui e não estão na frente da casa do De Luca, que deixou a p*rra do meu melhor amigo com a cabeça no chão?", afirmou.

Bruno de Luca estava com Kayky antes do ator ser atropelado no início do mês, no Rio. O apresentador foi acusado por internautas de omitir socorro na situação , já que foi filmado reagindo ao momento do acidente, mas disse em depoimento que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte.

Após mencionar de Luca, Diego Alemão se revoltou com outras perguntas da imprensa e negou ter atirado com alguém. "Venha para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum", debochou. O ex-BBB explicou que tem uma "arma não municiada há muitos anos" e que a arma é registrada.

Sorrindo, empresário continuou chamando os repórteres de "urubus" e explicou que saiu de casa com uma arma como forma de defesa. "Querida, saia com todas suas joias no Rio de Janeiro, aproveite essa cidade maravilhosa. [Queria] me defender. Sou pouco ameaçado, pouco extorquido", declarou.

A Polícia Militar afirmou que encontrou com Diego um revólver calibre 32 e oito projéteis do mesmo calibre. Durante a madrugada, policiais foram acionados para verificar a presença de "um homem aparentemente alterado" em Ipanema. O ex-BBB foi interceptado em um táxi e inicialmente negou que a arma seria dele, mas depois admitiu que o item é dele.

