Reprodução/Instagram Regis Danese

O cantor gospel Regis Danese recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (19) após passar por 19 dias internado. O músico sofreu um acidente de carro no dia 30 agosto.

Segundo a equipe do cantor, ele passará a realizar o tratamento em domicílio. “Agradeço muito ao carinho e oração que todos tiveram por mim. Peço que continuem orando, até minha total recuperação. Foram dias muito difíceis, mas Deus não me desamparou”, refletiu Regis.

Recentemente, a mulher do artista revelou que a permanência de Regis na UTI foi estendida devido o organismo apresentar íleo metabólico.

"Ele está passando por um processo de íleo metabólico, muita água acumulada que necessita tirar pela sonda, mas está na UTI pelos cuidados intensos. Mas passa bem, está um pouco ansioso, doido para ir para casa", revelou.

Acidente

Regis Danese sofreu um acidente de carro no dia 30 de agosto, quando estava acompanhado do irmão Daniel. A dupla estava a caminho da cidade de Ceres, em Goiás, onde se apresentaria em um show.

O cantor foi surpreendido com um caminhão colidindo frontalmente com o carro dele. O veículo ficou destruído, sendo prejudicado principalmente na área do motorista, onde Regis estava. Daniel, irmão do cantor saiu sem ferimentos graves. O acidente aconteceu na rodovia BR-153, conhecida como Transbrasiliana.