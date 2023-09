Reprodução/Instagram Mion mostrou detalhes da festa de 15 anos da filha

"Foi uma noite PERFEITA! Inesquecível! Onde o mais importante objetivo foi alcançado: a plena e completa felicidade dela! Uma festa que pareceu pequena porque convidamos todos a dividir o amor que existe entre nossa família. Dividir e receber amor com pessoas queridas…é sobre isso! Depois de assistir a esse vídeo e pegar essa energia, quem quiser saber o motivo de eu ter feito uma festa de 15 anos desse tamanho pra minha filha, volte um post", escreveu o apresentador Marcos Mion, ao compartilhar o vídeo da festa de aniversário de sua filha Donatela.





Ele já tinha falado da celebração. "EU VOU PROVAR QUE O CASAMENTO NÃO É A FESTA MAIS IMPORTANTE QUE O PAI TEM QUE DAR PRA FILHA! (E assiste até o fim porque o Romeo pedindo aplauso é a coisa mais linda!). A verdade é que o casamento não é sobre o pai e sua filha. É sobre a família que está sendo formada a partir daquela união da filha com seu marido. Único momento que é SÓ SOBRE a relação do pai com sua filha é a FESTA DE 15 ANOS. É o momento em que ela solta uma das mãos do pai e começa a ser dona da sua própria vida. É um rito de passagem para a vida adulta que eterniza o amor que existe entre pai e filha dentro do coração e da vida dela. Pensa bem, casamento pode acabar e a filha nunca mais querer lembrar daquela festa! Ela pode querer queimar o álbum de fotos! Rs! E o pai investiu um monte pra fazer uma festa que não era sobre ele e que ainda pode virar um pesadelo na vida da filha! Isso é impossível na festa de 15! É puro amor! Pura lembrança eterna de uma das instituições mais importantes que existem no mundo: o amor de pai. Essa dança a Doninha nunca vai esquecer. Nem o discurso (que fica pra outro post). Nem a festa onde seu pai a fez sentir a menina mais especial e amada do mundo. Pais, festa de 15 anos não é brega! Se você puder, se conseguir, faça uma pra sua filha. Se não conseguir, leve-a para um jantar especial, pra um passeio, organize algo que marque essa data, pois ela é muito especial tanto para a filha, mas principalmente para o pai", disse ele, ao compartilhar a dança com a filha.