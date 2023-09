Reprodução/Instagram Ana Maria Braga vence a Batalha do Lip Synk deste domingo (24)

Ana Maria Braga foi a grande vencedora da Batalha do Lip Synk deste domingo (24), no programa Domingão com Huck. A apresentadora disputou o cinturão com Gil do Vigor, e a disputa foi acirrada. Gil começou dublando ópera. Ana Maria entregou uma Rita Lee, com direito a peruca ruiva e óculos, que a deixaram a cara da cantora. Gil então mandou um show de Dirty Dancing, em que fez um personagem masculino e feminino e arrasou.

"Muito importante mostrar que podemos fazer os nossos dois lados", disse Gil após a apresentação. Ana Maria distribui coxinha e pão de queijo para toda a plateia, "fazendo boca de urna", como disse Luciano Huck. Em seguida, para o segundo round da batalha, Ana Maria Braga dublou Carmen Miranda e se sagrou campeã do quadro.



O que a Namaria tem?! Tem brilho, vitalidade, talento e beleza TEM! 🍌🍇🍓 Ana Maria encarnou Carmen Miranda no palco do Batalha do LipSync do #Domingao , e levou a melhor na disputa contra Gil! Maravilhosa em tudo o que se propõe a fazer! (📹 @tvglobo ) pic.twitter.com/FkqpisLO5g — Hugo Gloss (@HugoGloss) September 24, 2023