Reprodução/ GNT Gabriela Prioli e Astrid se estranham em debate sobre São João

No último sábado (24), Gabriela Prioli usou as redes sociais para mostrar uma conversa que teve Astrid Fontenelle após as duas discutirem durante o "Saia Justa" (GNT) . As apresentadoras tiveram um debate caloroso sobre as tradições de São João.

Astrid defendeu a preservação das tradições de São João, como músicas e comidas típicas. Já Gabriela Prioli disse que não vê problemas em alterações dessas tradições.

Na conversa que tivera após o debate, Astrid brincou: "Estou achando que vou é fazer uma festa de São João". Prioli, então, disse: "kkk me convida. Para eu comer cachorro-quente com purê e tacar fogo de vez".

Na legenda do post, Prioli escreveu: "E aí? Com purê ou sem purê? A verdadeira discussão é essa aqui".

