Reprodução/Instagram - 22.09.2023 Mãe de Kayky Brito, Sandra Brito comentou recuperação do ator após atropelamento





Sandra Brito, mãe de Kayky Brito, celebrou a recuperação do filho ao divulgar o novo boletim médico do ator nesta sexta-feira (22). O artista segue internado no Rio de Janeiro após o atropelamento, mas o Hospital Copa D'Or informou que ele teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) .







"Meu coração vai explodir. Obrigada, Deus. Sem a sua presença eu não conseguiria", comemorou Sandra no Instagram. A publicação traz a atualização sobre o estado de saúde de Kayky, quem a equipe médica disse que está "consciente e conversando com familiares".

O comunicado também informa que Brito está "cooperando no processo de reabilitação ortopédica". Em um boletim divulgado anteriormente, os médicos relataram que o ator apresentou "boa evolução clínica" e estava realizando tratamentos, como fonoaudiologia e fisioterapia .

Internautas enviaram mensagens de apoio para Sandra nos comentários da postagem. "Orei tanto para ele se recuperar logo, fico muito feliz com essa notícia, de verdade. Logo logo ele estará em casa", expressou uma pessoa. "Que alegria uma mãe ouvir isso, maior alegria não tem. Saúde!", escreveu outra. "Que notícia mais maravilhosa. Estamos em oração frequentemente", afirmou mais uma.





Caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo.

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento , quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte , quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito .

