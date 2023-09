Reprodução/Instagram 09.06.2023 Guimê e Lexa

Após anunciarem que não estão mais em um relacionamento amoroso , MC Guimê e Lexa deixaram de se seguir no Instagram. No entanto, ambos os artistas mantêm as fotos juntos da época em que eram um casal.



No mesmo dia do anúncio do término, Guimê e Lexa fizeram postagens nas redes sociais. O MC publicou um registro ao lado da irmã mais nova. Já a cantora compartilhou um vídeo no qual aparece sambando.



Antes desta separação , os artistas já haviam passado por outras crises no relacionamento. Casados desde 2016, eles se separaram pela primeira vez em outubro de 2022. No entanto, reataram em dezembro do mesmo ano. Em março deste ano, quando Guimê foi acusado de assediar uma participante no “BBB”, eles passaram por outra crise, mas continuaram juntos.



“Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, diz o comunicado postado por Lexa ontem (21).

