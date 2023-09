Reprodução A cantora anunciou o fim de seu casamento com o ex-BBB





O casamento de Lexa e MC Guimê chegou ao fi m, nesta quinta-feira (21), após uma reconciliação do casal em junho deste ano. Ao todo, Lexa e Guimê ficaram juntos por oito anos.







O MC, que participou do BBB 23, fez um desabafo através das redes sociais. "Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero ficar falando sobre a minha vida pessoal, principalmente neste momento. Só peço que respeitosamente parem com especulações e de criar motivos imaginários. Deus abençoe", escreveu Guimê.

Lexa foi mais direta. Ela afirmou que tentou viver com Guimê após o ex-BBB ser expulso do reality da Globo ao ser acusado de importunar sexualmente a participante Dania Méndez.

"Oi, gente. Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, ms decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", escreveu ela nos Stories.

Reconciliação após o BBB 23

Em junho deste ano, ao reatar o casamento, a cantora explicou a decisão. "Depois que ele foi eliminado [do 'BBB'], conversei com ele e pedi que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Poderia muito bem acordar um dia e falar: 'Olha, não dá. Não consigo suportar conviver com a problemática'. Ele respeitou super meu tempo e entendi que já estou com o Guimê há oito anos, sempre fui muito bem tratada [...] o nível de carinho, respeito e troca que sempre tivemos", disse, na época.





A cantora ainda analisou como viveu um "momento de exposição" com o caso, o que tornou necessário o afastamento até reconhecer que gostaria de se reconciliar com o marido. "Fui exposta. Isso acontece com muita gente, pessoas famosas, mas ninguém fica sabendo, porque acontece no núcleo e fica ali. A questão é que o meu apareceu para o Brasil inteiro. Por isso fiquei muito triste com a situação. Mas, depois que passou, ouvi o lado dele, ouvi meu coração e reavaliei. Cada um tem sua vida pessoal e sabe o que é melhor para si", concluiu.