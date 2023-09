Fim do paiol

A madrugada desta sexta-feira (22) começou com a celebração dos quatro paioleiros mais votados para entrar no elenco oficial: Cezar Black, Shayan Haghbin, Nadja Pessoa e Alicia X. O iraniano foi o mais votado entre os colegas, com 39,27% dos votos, e comemorou a possibilidade de estar vivendo um "sonho" no retorno. Ele ainda comparou o ambiente com o da última edição do reality, elogiando os novos peões com quem vai dividir o confinamento.