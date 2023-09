Reprodução/ Record Jenny Miranda

Jenny Miranda desabafou em "A Fazenda 15" sobre o rompimento que tebe com Gretchen. A peoa era filha de consideração da cantora, mas acabou se afastando dela após uma polêmica. No reality, ela disse que não tem mais contato com a artista e teve que mudar o comportamento no programa após uma cláusula de Gretchen. A artista proibiu na justiça Jenny de mencioná-la no reality da Record.



"Não tenho mais vínculo, contato [com Gretchen] desde que aconteceu o negócio, há um ano... tive meus motivos, todo mundo merece uma ou duas chances", disse ela. Jenny e Gretchen brigaram quando Bia Miranda, filha da cantora e neta da peoa, ficou com Adriano Imperador. A artista não gostou da ficada e bloqueou Jenny nas redes sociais.



Em seguida, a peoa fala que reatou a relação com a mãe biológica após a polêmica. "Minha mãe, tivemos nossas diferenças... Mas fazia anos que eu não tinha um colo de mãe, sentia falta. Ainda estou muito fechada, porque foram muitos anos sem mãe", disse.



Jenny ainda contou que não pôde postar nada sobre a reaproximação porque a mãe biológica dela estava doente na época e ficou 1 mês na casa dela antes do confinamento. A peoa ainda revelou que evita falar "beijo mãe" para ninguém achar que está se referindo a Gretchen. Por isso, fala "beijo, Dona Amélia".