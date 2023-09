Reprodução Instagram - 21.09.2023 Luísa Sonza, Chico Moedas e Casimiro

Após as revelações de Luísa Sonza sobre a traição de Chico Moedas , que provocou o término do namoro, Casimiro, um dos melhores amigos do ex de Luísa , veio a público, nesta quinta-feira (21), comentar como está o influenciador, confirmou a traição e detalhou que se encontrou com ele recentemente.



“Falei: ‘Cara o que aconteceu?’. Ele me contou a merda que fez”, inicia ele. Casimiro relembra que a última vez que conversou presencialmente com Chico foi em uma partida de futebol, na terça-feira (19).



O youtuber ainda pontua que o amigo não desativou as redes sociais, mas que, depois de “tantas denúncias” , o Instagram caiu. Já o WhatsApp foi perdido depois do número dele ter sido vazado. “Eu não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas estou sendo aqui: ele não tem outra conta, ele está só esperando a conta dele voltar, pois foi derrubada”, avisa.



Em relação ao estado de Chico após o anúncio do término, feito em rede nacional no programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga , Casimiro explica: “Ele está triste e chateado, sabe que foi babaca, simples assim”. “Ele fez merda”, reitera.



Juntos publicamente desde julho, o casal tomou conta da Web após o lançamento de “Chico”, música de Luísa em homenagem ao ex, que a traiu . Durante o “Mais Você” de ontem (20), a cantora leu uma carta íntima que não só anunciava o término, como também revelava a traição.

