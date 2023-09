Reprodução/Instagram Bar da Cachaça, citado em 'Chico', apoia Luísa Sonza após traição

Após ser citado na música 'Chico' e ter virado ponto turístico famoso no Rio de Janeiro, o Bar da Cachaça emitiu uma nota comentando a traição de Chico Moedas com Luísa Sonza.

De forma bem-humorada, a nota disse: "Olá, amigos e clientes! Nós, do Bar da Cachaça, estamos muito lisonjeados com a menção na música e nos solidarizamos com a Luísa Sonza. Desejamos a ela toda a sorte do mundo! Contudo, não temos relação com o ocorrido e não nos cabe opinar a vida dos envolvidos".





Nos comentários, os fãs da cantora pediram para que o influenciador seja proibido de frequentar o estabelecimento.

"Proíbe o Chico de ir aí, por favor", declarou um internauta; "Bar da Cachaça não merece ser o lar do Chico, só da Luisa", comentou outra; "O bar não se responsabiliza pelas atitudes dos clientes", brincou uma terceira.

Bar da traição se pronuncia

Mais cedo, o bar Galeto Sats, apontado como local da traição de Chico Moedas a Luisa Sonza, debochou da cantora em comunicado publicado nas redes sociais.

Em carta aberta, a cantora apontou que a traição aconteceu no "banheiro sujo de um bar" e a empresa debochou do desabafo ao afirmar que isso era "puro suco do Rio de Janeiro".

"A gente tá fora desse negócio de fofoca, mas pessoal falando que tudo aconteceu no Sat’s, né? O que podemos fazer se aqui é suco puro de Rio de Janeiro? Esperamos vocês até as quatro da matina, com comida e bebida boa. Comportem-se", ironizou.

