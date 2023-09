Reprodução/HBO Angus Cloud, de 'Euphoria', morreu aos 25 anos





A causa da morte de Angus Cloud foi divulgada nesta quinta-feira (21). Conhecido pelo trabalho em "Euphoria", o ator morreu aos 25 anos após sofrer uma overdose acidental de uma combinação de drogas, como fentanil, cocaína, metanfetamina e outras substâncias.





A conclusão foi determinada por um médico legista do condado de Alameda, na Califórnia. As informações do relatório, que revelaram a causa da morte, foram divulgadas pelo portal norte-americano "TMZ".

"A estrela de 'Euphoria' sofreu intoxicação aguda pela combinação de drogas que também incluía benzodiazepínicos", afirmou a publicação. Angus morreu na casa da família em Oakland. Lisa, mãe do ator, entrou em contato com os paramédicos no dia da morte, sinalizando que havia encontrado o filho sem pulso.



O intérprete de Fezco na série da HBO enfrentava uma depressão após a morte do pai. Em relato anterior nas redes sociais, a mãe do ator negou que ele teria cometido suicídio e ressaltou os planos do filho em ajudar a família .

Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV ( www.cvv.org.br ) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.

