Reprodução/Instagram - 21.09.2023 Andressa Urach voltou a ser internada após cirurgia





Andressa Urach voltou a ser internada nesta quinta-feira (21), após passar por uma cirurgia de emergência no último fim de semana . A modelo comentou o estado de saúde em um vídeo divulgado no Instagram do filho, Arthu Urach, em que ainda mencionou a previsão de alta após retornar ao hospital.





Na última internação, Urach passou por um procedimento cirúrgico para retirar uma pedra dos rins. A modelo foi hospitalizada novamente para tratar uma pielonefrite, uma inflamação renal causada por bactérias do canal urinário.

"Sei que vocês estavam preocupados comigo, afinal as minhas contas caíram, estão em análise. Então, vim aqui informar que está tudo bem [...] Devo ganhar alta amanhã ou no sábado", afirmou nos stories da rede social do filho, sinalizando que a própria página está fora do ar.

Andressa ainda garantiu que estará em "ótimas condições" para uma festa na próxima semana, em São Paulo. Horas após deixar o hospital no último final de semana, a influenciadora contou que curtiu uma balada com amigas .

